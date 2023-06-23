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Минобороны опровергло данные об ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"

22:01
  • пятница
  • 23 июня 2023

Это информационная провокация, заявили в ведомстве

Информация в соцсетях о якобы "нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Об этом в пятницу сообщили в российском оборонном ведомстве.
Минобороны рассказало о срыве попыток наступления ВСУ на трех направлениях

В Минобороны подчеркнули, что распространяемые сообщения являются информационной провокацией. Там отметили, что ВС России продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения СВО, передает РИА Новости.

Как сообщалось 23 июня, Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ. На складах лежало в том числе и иностранное вооружение.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли существенные потери и снизили активность, в настоящее время противник занимается перегруппировкой.

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