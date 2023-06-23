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Минюст признал иноагентами Леонида Невзлина и депутата Мосгордумы

22:12
  • пятница
  • 23 июня 2023

А также центр, пропагандировавший ЛГБТ-отношения

Минюст расширил список иностранных агентов – в него включены бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин и политик Михаил Лобанов.

Кроме того, в список попали политик Виталий Боварь, ученый Илья Колмановский, бывший председатель пермского отделения "Мемориала" (признан иноагентом) Роберт Латыпов, депутат Мосгордумы Евгений Ступин, "Движение сознательных отказчиков" и его руководитель Александр Белик.

Также в перечень иностранных агентов внесен комьюнити-центр "Действие".

"Центр осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства", - заявили в Минюсте.

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Леонид Невзлин
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