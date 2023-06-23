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Путину доложили о ситуации вокруг Пригожина и Минобороны

22:44
  • пятница
  • 23 июня 2023

Необходимые меры принимаются, заявили в Кремле

В Кремле отреагировали на конфликт Министерства обороны и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как заявил агентству ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин в курсе ситуации.

По словам представителя Кремля, "принимаются все необходимые меры".

Ранее в Министерстве обороны России опровергли заявления Евгений Пригожина об ударах по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В военном ведомстве назвали его слова информационной провокацией.

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