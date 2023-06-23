ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к мятежу после заявлений Пригожина

Президент в курсе ситуации

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу после заявлений основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом в пятницу вечером заявили в Национальном антитеррористическом комитете России.

В НАК отметили, что заявления Пригожина не соответствуют действительности и потребовали "немедленно прекратить противоправные действия", пишет РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны России опровергли заявления Евгений Пригожина об ударах по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В военном ведомстве назвали его слова информационной провокацией.

На заявления Пригожина отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг ЧВК и Минобороны. Он добавил, что принимаются "необходимые меры".

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