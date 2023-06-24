Пригожину грозит до 20 лет тюрьмы за призывы к мятежу

Генпрокуратура подтвердила возбуждение уголовного дела против основателя ЧВК "Вагнер"

В отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 "Вооруженный мятеж" Уголовного кодекса. Об этом сообщается в телеграм-канале Генеральной прокуратуры.

"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по факту организации вооруженного мятежа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что действиям Евгения Пригожина будет дана правовая оценка.

По статье 279 Пригожину грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее в Министерстве обороны России опровергли заявления Евгений Пригожина об ударах по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В военном ведомстве назвали его слова информационной провокацией.

На заявления Пригожина отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг ЧВК и Минобороны. Он добавил, что принимаются "необходимые меры".

Позднее Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к военному мятежу после заявлений Евгения Пригожина. В НАК потребовали от него "прекратить противоправные действия".

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