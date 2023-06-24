ФСБ обратилась к бойцам ЧВК "Вагнер"

Приказы Евгения Пригожина являются преступными и предательскими

Заявления Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооружённого гражданского конфликта и "ударом в спину" российским военнослужащим. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

Там подтвердили, что в отношении основателя ЧВК "Вагнер" возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

"Вся распространяемая в социальных сетях информация от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией", - говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

В ФСБ также обратились в бойцам ЧВК "Вагнер" с призывом "не совершать непоправимой ошибки", не выполнять "преступные и предательские" приказы Евгения Пригожина, а также задержать его.

В пятницу вечером Евгений Пригожин заявил о якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" со стороны российской армии. В Министерстве обороны России опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Минобороны. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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