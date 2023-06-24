ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ обратилась к бойцам ЧВК "Вагнер"

00:41
  • суббота
  • 24 июня 2023

Приказы Евгения Пригожина являются преступными и предательскими

Заявления Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооружённого гражданского конфликта и "ударом в спину" российским военнослужащим. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Пригожину грозит до 20 лет тюрьмы за призывы к мятежу

Там подтвердили, что в отношении основателя ЧВК "Вагнер" возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

"Вся распространяемая в социальных сетях информация от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией", - говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

В ФСБ также обратились в бойцам ЧВК "Вагнер" с призывом "не совершать непоправимой ошибки", не выполнять "преступные и предательские" приказы Евгения Пригожина, а также задержать его.

В пятницу вечером Евгений Пригожин заявил о якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" со стороны российской армии. В Министерстве обороны России опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Минобороны. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание ФСБ России
Здание ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.