Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению

Киев воспользовался провокацией Пригожина

Украинская армия, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК "Вагнер", готовится к наступлению на Бахмутском направлении. Об этом сообщили в российском Минобороны.

"Киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны.

В Минобороны добавили, что по противнику наносятся удары авиацией и артиллерией.

В пятницу вечером Евгений Пригожин заявил о якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" со стороны российской армии. В Министерстве обороны России опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Минобороны. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В ФСБ призвали бойцов ЧВК не выполнять преступные приказы Пригожина и задержать его.

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