Российский генерал назвал действия Пригожина ударом в спину стране и президенту

Он призвал ЧВК "Вагнер" одуматься

Генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев назвал действия Евгения Пригожина государственным переворотом. По его мнению, ЧВК "Вагнер" попыталась "покуситься на власть" президента.

"Какие бы ни были у вас намерения ваши, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил. Я вас прошу одумайтесь, не нужно этого сейчас делать", - заявил Алексеев.

По его мнению, подобную провокацию могли сделать только враги России. Он призвал бойцов ЧВК остановиться.

"Никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь", - сказал Алексеев (цитата по РИА Новости).

В пятницу вечером Евгений Пригожин заявил о якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" со стороны российской армии. В Министерстве обороны России опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Минобороны. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В ФСБ призвали бойцов ЧВК не выполнять преступные приказы Пригожина и задержать его.

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