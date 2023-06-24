Генпрокурор доложил Путину о возбуждении дела против Пригожина

Пригожину грозит до 20 лет тюрьмы

Генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил президенту о возбуждении уголовного дела по факту попытки организации вооруженного мятежа основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также Краснов проинформировал Владимира Путина о законности возбуждения уголовного дела против Пригожина, пишет РИА Новости.

Песков добавил, что Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа.

В пятницу вечером Евгений Пригожин заявил о якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В Министерстве обороны России опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией.

Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. В ФСБ призвали бойцов ЧВК не выполнять преступные приказы Пригожина и задержать его.

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