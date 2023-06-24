Собянин объявил об усилении мер безопасности в Москве

Проводятся антитеррористические мероприятия

В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, в столице введён дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Собянин попросил горожан отнестись с пониманием к принимаемым мерам.

Аналогичные меры приняты в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он попросил по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Подмосковья и за пределы региона.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В Министерстве обороны России опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет заключения. В ФСБ призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и задержать его.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"