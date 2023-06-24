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Вступил в бой с диверсантами: названы новые герои СВО

10:44
  • суббота
  • 24 июня 2023

Они сражаются за мир в Донбассе

Минобороны рассказало об отваге и героизме наших военнослужащих в зоне СВО. Ефрейтор Юрий Козлов обнаружил украинских диверсантов и, несмотря на их численное преимущество, вступил в бой. Первыми выстрелами он поразил пулемётчика, чем сковал действия боевиков. Юрий удерживал оборону до прибытия дополнительных сил.

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Гвардии сержант Дмитрий Труфанов, рискуя жизнью, восстановил повреждённую при обстреле радикалов самоходную установку. Сменив позицию экипаж САУ нанёс огневое поражение неприятелю. За мужество при исполнении воинского долга Труфанов награжден медалью "За отвагу".

Старший лейтенант Олег Гордиенко в ходе оборудования минных заграждений, своевременно эвакуировал подчинённых из зоны поражения украинского беспилотника. Под обстрелом ВСУ наши сапёры закончили работу. Продвижение броне-группы и мотопехоты националистов было остановлено, сообщает "ТВ Центр".

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