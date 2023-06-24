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В России отмечается День молодёжи

10:25
  • суббота
  • 24 июня 2023

Президент поздравил молодых людей с праздником

День молодёжи отмечают сегодня в России. По данным Росстата, у нас около сорока миллионов молодых людей от 14-ти до 35-ти лет. Около 800 тысяч из них в этом году заканчивают школу. С праздником юных россиян поздравил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Президент пожелал выпускникам следовать за мечтой, найти своё призвание и никогда не сдаваться. "У нас действительно прекрасное молодое поколение. В большинстве своём именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надёжно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции", - отметил президент.

Он также сказал, что сейчас весь мир стремительно меняется. Такие вызовы ставят перед Россией сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы. Но перемены открывают и для вас, и для всей страны уникальные возможности, указал Путин.

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