В Москве и области введён режим КТО

Об этом сообщил информационный центр НАК

В Москве и Подмосковье введён режим контртеррористической операции. Это сделано для пресечения возможных терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр НАК.

Около получаса назад стало известно, что Владимир Путин выступит с обращением, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин этой ночью написал в соцсетях, что в городе проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В Министерстве обороны России опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет заключения. В ФСБ призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и задержать его.

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