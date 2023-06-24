Песков анонсировал срочное обращение Путина

Президент выступит в ближайшее время

Президент Владимир Путин выступит с обращением, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, в ближайшее время будет обращение президента", - сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в Москве и области проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Об этом сообщили главы регионов Сергей Собянин и Андрей Воробьёв. Жителей Подмосковья власти попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге региона.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В Министерстве обороны России опровергли эту провокационную информацию.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет заключения. В ФСБ призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и задержать его.

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