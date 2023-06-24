Минобороны пообещало безопасность бойцам ЧВК "Вагнер"

Их призывают вернуться в пункты постоянной дислокации

Министерство обороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер".

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооружённом мятеже", - говорится в обращении. Военные призывают бойцов "Вагнера" безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. При этом в ведомстве заявили, что многие бойцы уже осознали свою ошибку.

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и задержать его.

Утром 24 июня НАК сообщил о введении в Москве и Подмосковье режима контртеррористической операции.

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