Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве

В городе введён режим КТО

В Москве из-за режима контртеррористической операции отменены массовые мероприятия. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены. Собянин поблагодарил горожан за понимание и спокойное отношение к происходящему.

Утром 24 июня информационный центр НАК сообщил о введении в Москве и Подмосковье режима контртеррористической операции.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

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