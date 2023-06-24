Путин призвал отбросить распри во время спецоперации

Президент обратился к россиянам

Владимир Путин в срочном обращении к россиянам призвал отбросить любые распри в период спецоперации. Сейчас решается судьба нашего народа, заявил президент.

Он назвал действия по расколу единства отступничеством, а то, что произошло в ночь на 24 июня предательством. Глава государства пообещал не допустить повторения гражданской войны, защитить народ и государственность.

"Наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом", - сказал россиянам президент.

Он отметил, что Вооружённые силы и другие органы получили соответствующие приказы по нейтрализации тех, кто организовал вооружённый мятеж.

Как гражданин России я сделаю всё, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия. Мы одолеем любые испытания и станем ещё сильнее.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

Утром 24 июня информационный центр НАК сообщил о введении в Москве и Подмосковье режима контртеррористической операции.

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