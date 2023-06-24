ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

10:35
  • суббота
  • 24 июня 2023

Главное — желание защитить Родину

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали журналистам о своей мотивации.

Один из них сообщил, что о службе по контракту узнал из уличных плакатов. По его мнению, очень важно уметь и хотеть защищать Родину для подрастающего поколения.

По словам другого мужчины, он решил пойти служить, чтобы помочь тем, кто уже находится в зоне СВО.

Столичный пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Информацию об условиях набора можно узнать по телефону 117 или на портале mos.ru.

Ранее пункт отбора на контрактную службу посетил депутат Мосгордумы Александр Козлов. Он высоко оценил организацию его работы и рассказал, что российские регионы перенимают опыт Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Пункт отбора на контрактную службу
Пункт отбора на контрактную службу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.