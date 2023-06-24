Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Главное — желание защитить Родину

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали журналистам о своей мотивации.

Один из них сообщил, что о службе по контракту узнал из уличных плакатов. По его мнению, очень важно уметь и хотеть защищать Родину для подрастающего поколения.

По словам другого мужчины, он решил пойти служить, чтобы помочь тем, кто уже находится в зоне СВО.

Столичный пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Информацию об условиях набора можно узнать по телефону 117 или на портале mos.ru.

Ранее пункт отбора на контрактную службу посетил депутат Мосгордумы Александр Козлов. Он высоко оценил организацию его работы и рассказал, что российские регионы перенимают опыт Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"