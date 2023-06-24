В российских регионах отменяют массовые мероприятия

В ряде регионов введен режим КТО

В российских регионах в связи с попыткой военного мятежа отменяются все массовые мероприятия вплоть до 26 июня. В некоторых субъектах введен режим КТО.

Уже известно об отмене массовых мероприятия в Москве и Московской области, Воронежской, Курской, Липецкой, Тверской, Тульской и Калининградской областях.

Кроме того, в Москве из-за режима КТО на неделю перенесены выпускные вечера в школах и традиционный общегородской выпускной в Парке Горького. Они пройдут 1 июля в то же время.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В ведомстве опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье о призывах к военному мятежу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В субботу утром с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент назвал действия Евгения Пригожина ударом в спину стране и народу. Причастных к попытке мятежа ждет суровое наказание.

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