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В российских регионах отменяют массовые мероприятия

11:06
  • суббота
  • 24 июня 2023

В ряде регионов введен режим КТО

В российских регионах в связи с попыткой военного мятежа отменяются все массовые мероприятия вплоть до 26 июня. В некоторых субъектах введен режим КТО.
Полный текст обращения Владимира Путина в связи с попыткой мятежа

Уже известно об отмене массовых мероприятия в Москве и Московской области, Воронежской, Курской, Липецкой, Тверской, Тульской и Калининградской областях. 

Кроме того, в Москве из-за режима КТО на неделю перенесены выпускные вечера в школах и традиционный общегородской выпускной в Парке Горького. Они пройдут 1 июля в то же время.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В ведомстве опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье о призывах к военному мятежу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В субботу утром с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент назвал действия Евгения Пригожина ударом в спину стране и народу. Причастных к попытке мятежа ждет суровое наказание.

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