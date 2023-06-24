На юге России введён усиленный контроль на дорогах

Перекрыто движение на трассе "Дон"

Массовые мероприятия отменили в Московской Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской и Калининградской областях. На юге страны в нескольких регионах на дорогах введён дополнительный контроль.

Движение на участках трассы М-4 "Дон" закрыто в Ростовской и Воронежской областях. В Тульской отменили транзитный проезд по магистрали.

Глава Ростовской области, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления, попросил граждан по возможности не покидать населённые пункты и не выезжать на трассу М-4, сообщает "ТВ Центр".

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