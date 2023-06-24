ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские войска несут большие потери в Запорожье

12:45
  • суббота
  • 24 июня 2023

Попытка контрнаступления провалилась

Серию безуспешных атак предприняли националисты на позиции наших военных в Запорожье и в ДНР. По всей линии обороны российских войск в Запорожье практически без остановок ведут огонь батареи и дивизионы. Уже несколько часов ВСУ пытаются прорваться к позициям мотострелков сразу на четырёх участках - в Маркаровке, Работино, Пятихатке и Орехове. Атаки идут волнами. Потери националистов растут с каждым часом. А вот добиться хоть каких-то результатов так и не удалось.
ВС России ударили по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

Сорваны контратаки радикалов и в Донбассе. Под Авдеевкой разведчики обнаружили командный пункт ВСУ. Сориентировали танкистов. Два точных выстрела - и от штаба остались развалины, сообщает "ТВ Центр".

В Белогоровке последние укрепрайоны ВСУ находятся в промзоне. Самый тяжёлый участок. Боевики попрятались в подвалах и бомбоубежищах. Артиллерией такие позиции не взять. Штурмовые группы запрашивают поддержку авиации. Мощный удар планирующими бомбами.  И хорошо видно - ещё один опорный пункт радикалов сравняли с землёй.

На флангах Артёмовска - ожесточённые перестрелки. По несколько раз в день ВСУ атакуют с севера и юга.  Десантники пережидают артналёт в укрытиях. А когда противник бросает на штурм пехоту, то встречают её в прямом стрелковом бою.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Танк ВС России
Танк ВС России
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.