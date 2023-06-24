Украинские войска несут большие потери в Запорожье

Попытка контрнаступления провалилась

Серию безуспешных атак предприняли националисты на позиции наших военных в Запорожье и в ДНР. По всей линии обороны российских войск в Запорожье практически без остановок ведут огонь батареи и дивизионы. Уже несколько часов ВСУ пытаются прорваться к позициям мотострелков сразу на четырёх участках - в Маркаровке, Работино, Пятихатке и Орехове. Атаки идут волнами. Потери националистов растут с каждым часом. А вот добиться хоть каких-то результатов так и не удалось.

Сорваны контратаки радикалов и в Донбассе. Под Авдеевкой разведчики обнаружили командный пункт ВСУ. Сориентировали танкистов. Два точных выстрела - и от штаба остались развалины, сообщает "ТВ Центр".

В Белогоровке последние укрепрайоны ВСУ находятся в промзоне. Самый тяжёлый участок. Боевики попрятались в подвалах и бомбоубежищах. Артиллерией такие позиции не взять. Штурмовые группы запрашивают поддержку авиации. Мощный удар планирующими бомбами. И хорошо видно - ещё один опорный пункт радикалов сравняли с землёй.

На флангах Артёмовска - ожесточённые перестрелки. По несколько раз в день ВСУ атакуют с севера и юга. Десантники пережидают артналёт в укрытиях. А когда противник бросает на штурм пехоту, то встречают её в прямом стрелковом бою.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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