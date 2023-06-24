Путин обсудил с Лукашенко обстановку в России

Подробностей разговора пока нет
Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу утром поговорили по телефону. Об этом сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на администрацию президента Белоруссии.
"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", - говорится в сообщении.
Подробностей разговора агентство не приводит. Кремль о разговоре Путина и Лукашенко пока не сообщал.
23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В ведомстве опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье о призывах к военному мятежу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.