Путин обсудил с Лукашенко обстановку в России

Подробностей разговора пока нет

Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу утром поговорили по телефону. Об этом сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на администрацию президента Белоруссии.

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", - говорится в сообщении.

Подробностей разговора агентство не приводит. Кремль о разговоре Путина и Лукашенко пока не сообщал.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В ведомстве опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье о призывах к военному мятежу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В субботу утром с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент назвал действия Евгения Пригожина ударом в спину стране и народу. Причастных к попытке мятежа ждет суровое наказание.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"