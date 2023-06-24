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Путин обсудил с Лукашенко обстановку в России

11:31
  • суббота
  • 24 июня 2023

Подробностей разговора пока нет

Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу утром поговорили по телефону. Об этом сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на администрацию президента Белоруссии.

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", - говорится в сообщении.

Подробностей разговора агентство не приводит. Кремль о разговоре Путина и Лукашенко пока не сообщал.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В ведомстве опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье о призывах к военному мятежу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В субботу утром с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент назвал действия Евгения Пригожина ударом в спину стране и народу. Причастных к попытке мятежа ждет суровое наказание.
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