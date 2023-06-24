Выпускные вечера в Москве и Подмосковье перенесли на неделю

Они пройдут 1 июля

Общегородской выпускной в Москве перенесли на неделю. Он пройдёт в Парке Горького 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.

Такое же решение приняли сегодня власти Подмосковья. Проведение выпускных вечеров в школах региона переносится на неделю.

Сегодня в Москве и области введён режим контртеррористической операции. Это сделано в связи с попыткой военного мятежа, организованного командирами ЧВК "Вагнер".

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти заявления, назвав их провокацией.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны и ФСБ призвали бойцов "Вагнера" не выполнять преступные приказы Пригожина.

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