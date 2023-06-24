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В Подмосковье ограничили движение на мостах через Оку

14:04
  • суббота
  • 24 июня 2023

Это сделано в целях безопасности

Власти Подмосковья сообщили об ограничении движения на нескольких автомобильных мостах через Оку. В частности, перекрыто движение на 118 километре трассы М4 "Дон", на 115 километре дороги "Урал" и на 103 километре трассы М2 "Крым".

Утром 24 июня главы Москвы и области Сергей Собянин и Андрей Воробьёв сообщили об усилении мер безопасности. В московском регионе действует дополнительный контроль на дорогах и ограничено проведение массовых мероприятий.

Национальный антитеррористический комитет также сообщил о том, что в Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим КТО. Это связано с мятежом, организованным командирами ЧВК "Вагнер".

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