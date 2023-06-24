Володин и Матвиенко выступили в поддержку Путина

Необходима консолидация общества

Руководители Госдумы и Совета Федерации поддержали позицию президента Владимира Путина, которую он обозначил в экстренном обращении к россиянам. Вячеслав Володин заявил, что депутаты выступают за консолидацию сил и поддерживают главу государства.

"Проблемы и беды страны происходили всегда только из‑за предательства, внутреннего раскола и измены элит", - написал политик у себя в Telegram-канале.

В свою очередь, Валентина Матвиенко отметила, что сила России заключается в единстве и исторической нетерпимости к предательству.

По словам спикера Совета Федерации, Владимир Путин всё сказал. "Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен", - написала Матвиенко в своём Telegram-канале.

Утром 24 июня Владимир Путин в срочном обращении к россиянам призвал отбросить любые распри в период спецоперации. Сейчас решается судьба нашего народа, заявил президент.

Он назвал действия по расколу единства отступничеством, а то, что произошло в ночь на 24 июня предательством. По словам главы государства, Вооружённые силы и другие органы получили соответствующие приказы по нейтрализации тех, кто организовал вооружённый мятеж.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

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