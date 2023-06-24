Путин обсудил с Токаевым ситуацию в России

Президенты поговорили по телефону

Владимир Путин по телефону проинформировал президента Казахстана о ситуации в России. Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события - это внутреннее дело России, сообщает пресс-служба главы Казахстана. Токаев также назвал основой безопасности общества конституционный порядок и верховенство закона.

Ранее сегодня Путин переговорил по телефону с президентом Белоруссии. Глава России проинформировал Александра Лукашенко о ситуации в России.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В ведомстве опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье о призывах к военному мятежу.

Утром 24 июня с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент назвал действия Евгения Пригожина ударом в спину стране и народу. Причастных к попытке мятежа ждёт суровое наказание, пообещал глава государства.

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