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В Воронеже тушат сильный пожар на нефтебазе

14:29
  • суббота
  • 24 июня 2023

Пострадавших нет

В Воронеже пожарные срочно прибыли на нефтебазу, расположенную на улице Димитрова. Там загорелся резервуар с топливом, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По данным властей, на месте крупного пожара работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Очевидцы выкладывают в Сеть кадры, на которых виден огромный столб чёрного дыма.

Сегодня в Воронежской области введён режим КТО. Как ранее сообщал губернатор, на территории региона проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия.

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