Патриарх Кирилл обратился к россиянам

Он призвал беречь народное единство

С обращением к гражданам России обратился патриарх Кирилл, сообщает "ТВ Центр". Предстоятель Русской Православной Церкви заявил о поддержке главы государства, призвал не допустить смуты и бережно хранить народное единство.

Патриарх подчеркнул: в условиях военного конфликта, "любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий".

Утром 24 июня Владимир Путин в срочном обращении к россиянам призвал отбросить любые распри в период спецоперации. Сейчас решается судьба нашего народа, заявил президент.

Он назвал действия по расколу единства отступничеством, а то, что произошло в ночь на 24 июня предательством. Вооружённые силы и другие органы получили соответствующие приказы по нейтрализации тех, кто организовал вооружённый мятеж, сказал Путин.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

Утром 24 июня информационный центр НАК сообщил о введении в Москве, Подмосковье и Воронежской области режима контртеррористической операции.

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