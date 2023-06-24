ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Патриарх Кирилл обратился к россиянам

15:06
  • суббота
  • 24 июня 2023

Он призвал беречь народное единство

С обращением к гражданам России обратился патриарх Кирилл, сообщает "ТВ Центр". Предстоятель Русской Православной Церкви заявил о поддержке главы государства, призвал не допустить смуты и бережно хранить народное единство.
Путин призвал отбросить распри во время спецоперации

Патриарх подчеркнул: в условиях военного конфликта, "любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий".

Утром 24 июня Владимир Путин в срочном обращении к россиянам призвал отбросить любые распри в период спецоперации. Сейчас решается судьба нашего народа, заявил президент.

Он назвал действия по расколу единства отступничеством, а то, что произошло в ночь на 24 июня предательством. Вооружённые силы и другие органы получили соответствующие приказы по нейтрализации тех, кто организовал вооружённый мятеж, сказал Путин.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

Утром 24 июня информационный центр НАК сообщил о введении в Москве, Подмосковье и Воронежской области режима контртеррористической операции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.