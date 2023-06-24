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Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации

13:51
  • суббота
  • 24 июня 2023

В столице действует режим КТО

В Москве нет никаких ограничений и перекрытий движения на въездах и выездах из города. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве

Мэр отметил, что в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Собянин призвал горожан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и напомнил слова президента о том, наша сила сегодня - в нашем единстве и консолидации общества.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве из-за режима контртеррористической операции отменены массовые мероприятия. Мэр отметил, что все городские службы работают в полном объёме.

Утром 24 июня информационный центр НАК сообщил о введении в Москве и Подмосковье режима контртеррористической операции.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

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