Россия уничтожила склад с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области

Это сделано в ответ на удар по Чонгарскому мосту

Россия нанесла удар оружием большой дальности по складу ВСУ в Хмельницкой области, на котором хранились британские ракеты Storm Shadow. Как сообщили в Минобороны Росси, этот удар уничтожил склад, а произведён он был в качестве ответа на разрушение Чонгарского моста.

Также за последние сутки уничтожена авиатехнике на аэродромах "Канатово" и "Днепр", нанесён удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ.

Украинские военные нанесли удар по мосту, связывающему Крым и Херсонскую область, утром 22 июня. Переправа получила серьёзные повреждения.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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