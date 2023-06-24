Это связано с режимом КТО

На Москве-реке приостановлено движение речного транспорта. Также вводятся ограничения по работе причалов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве нет никаких ограничений и перекрытий движения на въездах и выездах из города. Он предупредил горожан, что в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта.

Собянин призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Также сообщалось, что в Москве из-за введённого в столичном регионе режима контртеррористической операции отменены массовые мероприятия.

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