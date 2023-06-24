ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Москве-реке приостановлено движение речного транспорта

16:13
  • суббота
  • 24 июня 2023

Это связано с режимом КТО

На Москве-реке приостановлено движение речного транспорта. Также вводятся ограничения по работе причалов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Москве и области введён режим КТО
Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве нет никаких ограничений и перекрытий движения на въездах и выездах из города.  Он предупредил горожан, что в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта.

Собянин призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Также сообщалось, что в Москве из-за введённого в столичном регионе режима контртеррористической операции отменены массовые мероприятия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Панорама Москвы
Панорама Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.