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Нарышкин: Попытка раскачать общество провалилась

17:19
  • суббота
  • 24 июня 2023

Политик назвал попытку вооружённого мятежа самым страшным преступлением

Попытка раскачать общество и разжечь огонь гражданской войны провалилась. Об этом заявил глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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Он назвал попытку вооружённого мятежа самым страшным преступлением.

"Россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи", - написал Нарышкин в Telegram-канале РИО.

Политик отметил, что попытка мятежа была организована за спиной сражающейся армии.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

Утром 24 июня информационный центр НАК сообщил о введении в Москве и Подмосковье режима контртеррористической операции.

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