Нарышкин: Попытка раскачать общество провалилась

Политик назвал попытку вооружённого мятежа самым страшным преступлением

Попытка раскачать общество и разжечь огонь гражданской войны провалилась. Об этом заявил глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Он назвал попытку вооружённого мятежа самым страшным преступлением.

"Россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи", - написал Нарышкин в Telegram-канале РИО.

Политик отметил, что попытка мятежа была организована за спиной сражающейся армии.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

Утром 24 июня информационный центр НАК сообщил о введении в Москве и Подмосковье режима контртеррористической операции.

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