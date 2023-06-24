В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Эрдоганом

Турецкий лидер поддержал шаги российского руководства

Владимир Путин проинформировал президента Турции об обстановке в России в связи с попыткой вооружённого мятежа. Как сообщает пресс-служба Кремля, Реджеп Тайип Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства. Известно, что телефонный разговор инициировала турецкая сторона.

Ранее Владимир Путин пообщался по телефону с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Российский лидер проинформировал их о ситуации в стране в свете последних событий.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В ведомстве опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье о призывах к военному мятежу.

Утром 24 июня с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент назвал действия Евгения Пригожина ударом в спину стране и народу. Причастных к попытке мятежа ждёт суровое наказание, пообещал глава государства.

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