Путин подписал закон о наказании за нарушение режима военного положения

Нарушителей могут отправить под арест

Владимир Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закона, Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьёй. Теперь за нарушение режима военного положения гражданина могут оштрафовать от 500 рублей до одной тысячи или отправить под арест до 30 суток.

Если нарушитель использовал при этом транспортное средство, то его могут конфисковать.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"