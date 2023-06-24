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Путин подписал закон о наказании за нарушение режима военного положения

17:44
  • суббота
  • 24 июня 2023

Нарушителей могут отправить под арест

Владимир Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закона, Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьёй. Теперь за нарушение режима военного положения гражданина могут оштрафовать от 500 рублей до одной тысячи или отправить под арест до 30 суток.

Если нарушитель использовал при этом транспортное средство, то его могут конфисковать.

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