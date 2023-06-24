Прокуратура и Роскомнадзор предупредили об ограничениях в зоне КТО

Они касаются связи и транспорта

Прокуратура и Роскомнадзор предупредили граждан о возможных ограничениях во время действия режима КТО. В частности, власти могут вводить временные ограничения работы интернет-ресурсов.

В РКН отметили, что работа Telegram при этом пока не ограничивается. Ранее появилась информация о нестабильной работе приложения.

В свою очередь, Прокуратура Москвы предупредила горожан, что во время режима КТО действуют ограничения, в том числе связанные с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также средств связи, порядком личного досмотра.

Режим контртеррористической операции введён 24 июня в Москве, Подмосковье и Воронежской области. Это сделано после попытки вооружённого мятежа, организованного командирами ЧВК "Вагнер".

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