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МИД выступил с грозным предупреждением Западу

18:19
  • суббота
  • 24 июня 2023

Заявление сделано на фоне попытки вооружённого мятежа

МИД России на фоне попытки вооружённого мятежа выступил с предупреждением в адрес стран Запада. На Смоленской площади предостерегли Запад от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей.
Путин призвал отбросить распри во время спецоперации

Российские дипломаты отметили, что наше общество решительно поддерживает президента, а мятеж заговорщиков играет на руку внешним врагам страны. В МИДе выразили уверенность в том, что ситуация скоро найдёт решение, достойное вековой мудрости российского народа.

23 июня в России предпринята попытка вооружённого мятежа. Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В ведомстве опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье о призывах к военному мятежу.

24 июня с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент назвал действия Пригожина ударом в спину стране и народу. Причастных к попытке мятежа ждёт суровое наказание, пообещал президент.

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