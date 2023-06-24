МИД выступил с грозным предупреждением Западу

Заявление сделано на фоне попытки вооружённого мятежа

МИД России на фоне попытки вооружённого мятежа выступил с предупреждением в адрес стран Запада. На Смоленской площади предостерегли Запад от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей.

Российские дипломаты отметили, что наше общество решительно поддерживает президента, а мятеж заговорщиков играет на руку внешним врагам страны. В МИДе выразили уверенность в том, что ситуация скоро найдёт решение, достойное вековой мудрости российского народа.

23 июня в России предпринята попытка вооружённого мятежа. Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В ведомстве опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье о призывах к военному мятежу.

24 июня с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент назвал действия Пригожина ударом в спину стране и народу. Причастных к попытке мятежа ждёт суровое наказание, пообещал президент.

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