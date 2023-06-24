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Собянин объявил 26 июня нерабочим днём

18:37
  • суббота
  • 24 июня 2023

Это сделано для минимизации рисков

Сергей Собянин объявил ближайший понедельник нерабочим днём. Как написал мэр на своей странице "ВКонтакте", это сделано для минимизации рисков.
Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации

Решение властей не распространяется на органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

Мэр попросил горожан максимально воздерживаться от поездок по городу в связи с возможными локальными перекрытиями движения.

Ранее Собянин призвал горожан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и напомнил слова президента о том, наша сила сегодня - в нашем единстве и консолидации общества.

В Москве из-за режима контртеррористической операции отменены массовые мероприятия. Утром 24 июня информационный центр НАК сообщил о введении в Москве и Подмосковье режима контртеррористической операции.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

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