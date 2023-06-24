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В Подмосковье приостановили массовые мероприятия на открытом воздухе до 1 июля

19:27
  • суббота
  • 24 июня 2023

В области введен режим КТО

В Московской области до 1 июля приостановлены массовые мероприятия на открытом воздухе и в образовательных учреждениях. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее в Москве и Московской области, а также ряде других регионов был введен режим КТО. Все массовые мероприятия были отменены. Мэр столицы Сергей Собянин объявил 26 июня выходным днем.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

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