ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко убедил Пригожина остановиться

20:13
  • суббота
  • 24 июня 2023

Президент Белоруссии провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер"

Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

"Президент Беларуси по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России", - говорится в сообщении.

В результате переговоров Пригожин принял предложение Лукашенко остановить продвижение бойцов ЧВК "Вагнер".

"На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК „Вагнер“, - добавили в пресс-службе Лукашенко.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Срочная новость
Срочная новость
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.