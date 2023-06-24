Лукашенко убедил Пригожина остановиться

Президент Белоруссии провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер"

Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

"Президент Беларуси по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России", - говорится в сообщении.

В результате переговоров Пригожин принял предложение Лукашенко остановить продвижение бойцов ЧВК "Вагнер".

"На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК „Вагнер“, - добавили в пресс-службе Лукашенко.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

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