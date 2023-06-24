Пригожин: ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря

Ранее сообщалось, что Лукашенко убедил Пригожина остановиться

ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы группы Евгения Пригожина, размещенном в Телеграм-канале.

"Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - заявил Пригожин.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер", стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Пригожин принял предложение Лукашенко остановить продвижение бойцов ЧВК "Вагнер".

Накануне вечером Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы были нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти заявления, назвав их информационной провокацией.

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