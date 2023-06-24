Песков о судьбе Пригожина: "Он уйдет в Белоруссию"

Бойцов "Вагнера" не будут преследовать по закону

Уголовное дело против Евгения Пригожина будет прекращено, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, основатель ЧВК "Вагнер" "уйдет в Белоруссию".

Чем Пригожин займется в Белоруссии, Дмитрий Песков не уточнил.

Говоря о судьбе ЧВК, представитель Кремля заявил, что бойцы, которые изначально отказались принимать участие в попытке мятежа, смогут заключить контракт с Минобороны. Остальные вернутся в полевые лагеря. Песков добавил, что их не будут преследовать по закону, учитывая заслуги на фронте.

В связи с урегулированием ситуации нового обращения Владимира Путина не будет, пишет РИА Новости. Режим КТО в регионах снимут в ближайшее время, отметил Песков.

Комментируя роль Александра Лукашенко, пресс-секретарь главы государства сообщил, что белорусский президент знает Евгения Пригожина уже 20 лет и сам вызвался на роль посредника.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления.

Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

В субботу вечером стало известно, что Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и убедил того прекратить продвижение ЧВК "Вагнер".

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