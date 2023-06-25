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Спас товарища: названы имена героев спецоперации

10:40
  • воскресенье
  • 25 июня 2023

Бойцы самоотверженно сражаются в Донбассе

В Министерстве обороны рассказали об отваге и доблести наших военнослужащих. Ефрейтор Юрий Шейн и его гаубичный дивизион предотвратили попытку националистов форсировать водную преграду и закрепиться на противоположном берегу. Вражеский понтон, танк и миномётный расчёт были уничтожены.  Передовые отряды ВСУ заблокированы и разбиты нашими бойцами.

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Батарея старшего лейтенанта Сергея Кравцова за четыре дня оборонительных боёв поразила 28 целей противника - опорный пункт, бронированные автомобили и огневые позиции. Также ликвидирована диверсионная группа, пытавшаяся прорвать линию фронта.

Ефрейтор Андрей Вырвин, охраняя важный стратегический объект, попал под шквальный артобстрел националистов. Несмотря на полученное ранение, он вынес из-под вражеского огня раненого товарища и спас ему жизнь, сообщает "ТВ Центр".

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