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В Петербурге прошёл юбилейный праздник выпускников "Алые паруса"

10:22
  • воскресенье
  • 25 июня 2023

Он проводится в 55-ый раз

Корабль с алыми парусами этой ночью снова прошёл по Неве. В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник выпускников, сообщает "ТВ Центр".

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Около 70-ти тысяч вчерашних школьников собрались на Дворцовой набережной отметить вступление во взрослую жизнь и увидеть красивейший бриг "Россия". Под освящённым салютами небом парусник вошёл в створку Троицкого моста и дважды проследовал по фарватеру.

Перед этим на Дворцовой площади состоялся концерт звёзд отечественной эстрады. Почётными гостями праздника стали выпускники из Севастополя и городов ДНР, включая Мариуполь - побратим Санкт-Петербурга. В этом году "Алым парусам" исполнилось 55 лет.

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