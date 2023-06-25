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В США грузовой поезд упал в реку

11:21
  • воскресенье
  • 25 июня 2023

Обрушился железнодорожный мост

Крупная железнодорожная авария в американском штате Монтана. Мост через реку Йеллоустон обрушился, когда по нему проходил грузовой состав.

Никто не пострадал, но в воду упали несколько цистерн с нефтепродуктами. Из-за их повреждения началась утечка опасных веществ. Под угрозой загрязнения - огромные территории сельскохозяйственных земель.

Жителям соседних районов рекомендовано не пользоваться речной водой ниже по течению. Категорически запрещена рыбная ловля. Причину обрушения моста выясняют, сообщает "ТВ Центр".

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Обрушение железнодорожного моста в США
Обрушение железнодорожного моста в США
Обрушение железнодорожного моста в США
Обрушение железнодорожного моста в США
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