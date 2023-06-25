Украинские войска несут большие потери

Российские войска продолжают бои по всей линии фронта, проявляя мужество и героизм. На южнодонецком направлении наша мотострелковая рота за сутки уничтожила более полусотни националистов и семь бронированных машин.

Отражены атаки неприятеля и на Запорожском направлении. Понеся потери, радикалы отступили. В ЛНР огнеметными системами "Солнцепёк" поражены два опорных пункта и район сосредоточения живой силы ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

На купянском направлении сорваны четыре попытки ротации сил радикалов. На всех участках фронта точно отработала наша авиация. Противнику нанесён ряд ракетно-бомбовых ударов. Вертолётами группировки "Восток" уничтожена бронетехника и скопление боевиков.

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