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Российская армия успешно отражает атаки ВСУ в зоне спецоперации

10:00
  • воскресенье
  • 25 июня 2023

Украинские войска несут большие потери

Российские войска продолжают бои по всей линии фронта, проявляя мужество и героизм. На южнодонецком направлении наша мотострелковая рота за сутки уничтожила более полусотни националистов и семь бронированных машин.

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Отражены атаки неприятеля и на Запорожском направлении. Понеся потери, радикалы отступили. В ЛНР огнеметными системами "Солнцепёк" поражены два опорных пункта и район сосредоточения живой силы ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

На купянском направлении сорваны четыре попытки ротации сил радикалов. На всех участках фронта точно отработала наша авиация. Противнику нанесён ряд ракетно-бомбовых ударов. Вертолётами группировки "Восток" уничтожена бронетехника и скопление боевиков.

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