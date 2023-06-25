На севере Москвы возводят храм в честь Ксении Петербуржской

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин провёл выездное совещание на севере столицы.

Там возвели храм в честь святой блаженной Ксении Петербуржской. Он рассчитан на 500 человек. Уже установлены купол и крест. Сейчас завершаются кровельные работы, идёт прокладка наружных сетей.

Внутри монтируется электрика. На следующей неделе специалисты приступят к отделке фасадов. Она будет закончена к концу года, сообщает "ТВ Центр".

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