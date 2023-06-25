В Москве прошёл фестиваль индийской культуры

Он проводится ежегодно

Атмосфера Нью-Дели в центре Москвы: в столице прошёл ежегодный фестиваль индийской культуры "Намасте".

Это обширная программа с индийскими танцами, музыкой и кухней. Гости участвовали в конкурсах и мастер-классах. Узнали, как правильно драпировать национальную женскую одежду - сари.

Расписывали узоры хной по телу, а кто-то даже заглянул в будущее по линиям на руке. Кроме того, на ярмарке можно было приобрести индийские украшения, одежду и изделия ручной работы, сообщает "ТВ Центр".

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