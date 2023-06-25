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В России отметили День молодёжи

11:48
  • воскресенье
  • 25 июня 2023

Основные торжества прошли в Нижнем Новгороде

В России отметили День молодёжи. По всей стране накануне прошли фестивали, концерты, соревнования и множество других мероприятий.

Центром торжеств стал Нижний Новгород, именно он носит в этом году звание молодёжной столицы России. На площади Минина и Пожарского юноши и девушки могли не только развлечься и отдохнуть, но и познакомиться с образовательными программами, окунуться в жизнь волонтёрских движений.

На городском стадионе вечером состоялся масштабный праздничный концерт. А на главной пешеходной улице установили часы обратного отсчёта с логотипом Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в следующем году на федеральной территории Сириус на берегу Чёрного моря, сообщает "ТВ Центр".

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