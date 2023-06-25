Будущие контрактники рассказали о своей мотивации пойти на службу

Они хотят принести победу Родине

Будущие контрактники хотят применить свой опыт в зоне спецоперации. Об этом они рассказали журналистам.

"Я уже третий раз иду. Первые две командировки мы были на Кременной, Рубежном, Попасной, Соледаре, Яковлевке", - сообщил один из мужчин.

Другой сказал, что на передовой ребята ждут помощи и каждый автомат может помочь в победе.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". www.gosuslugi.ru/600483/1/form

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"