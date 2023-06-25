В горах Калифорнии найдены останки пропавшего в январе британского актёра

Джулиан Сэндс совершал одиночный поход

В труднодоступном районе в горах Калифорнии найдены останки пропавшего в январе актёра Джулиана Сэндса. Британский артист пропал там в январе этого года, он пошёл в горы один.

Как сообщает информационный портал Extra со ссылкой на шерифа округа Сан-Бернардино, останки обнаружили туристы около Лысой горы. Фрагменты тела уже отправлены на экспертизу.

Сэндс пропал в горах Калифорнии во время рекордных снегопадов. Поиски затрудняли тяжёлые погодные условия.

65-летний Сэндс известен, в частности, по таким фильмам и сериалам, как "Девушка с татуировкой дракона", "Чернокнижник", "Комната с видом", "Покидая Лас-Вегас", "Тринадцать друзей Оушена", "Декстер" и "Готэм".

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